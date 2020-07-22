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14:08

Петербуржцы призывают "островитян" скинуться и выкупить ТЦ-"чудовище" перед "Приморской"

фото ЗакС политика Петербуржцы призывают "островитян" скинуться и выкупить ТЦ-"чудовище" перед "Приморской"

В инициативной группе "Сделай район лучше", где "прописаны" жители Васильевского острова, появилось опубликованное на "Авито" объявление о продаже торгового комплекса, расположенного в непосредственной близости к метро "Приморская": местные обитатели призывают соотечественников скинуться и выкупить здание, которое портит облик площади перед входом на станцию.

Собственник хочется продать коммерческую недвижимости площадью около 1400 "квадратов", находящуюся на улице Одоевского, 33. Указывается, что владелец хочет продать весь ТЦ целиком. Заявленная стоимость объекта - 600 млн рублей. 

"Дорогие соседи! Нашли тут любопытное объявление на авито. Может скинемся, выкупим и снесем это чудовище? Так, глядишь, и площадь освободим, и от торговли в проходах избавимся, раз власти не могут и не хотят", - предложил автор публикации.

Пользователи предложение петербуржца оценили, но сочли, что цена ТЦ слишком высока.

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