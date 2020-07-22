В Кудрово приступили к возведению моста через реку Оккервиль

На территории областного Кудрово начались работы по строительству моста через реку Оккервиль, отчитались в пресс-службе администрации 47 региона.

Переправа свяжет проспект Строителей от Ленинградской улицы до пересечения с Европейским проспектом. Предусматривается возведение водопропускной трубы в русле речки, а также прокладка подземных пешеходных переходов. Мост будет четырёхполосным, ширина полосы движения - 3,5 м, ширина проезжей части - 14 м, тротуара - 3 м, велодорожки - 2,5 м.

Согласно плану, все работы должны быть завершены в марте 2021 года.