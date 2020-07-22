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18:17

Истязавших зэков в ярославской ИК-1 сотрудников ФСИН отпустили из СИЗО

фото ЗакС политика Истязавших зэков в ярославской ИК-1 сотрудников ФСИН отпустили из СИЗО

Областной суд Ярославля решил отпустить из следственного изолятора действующих сотрудников местной ИК-8 Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко, обвиняемых в издевательствах над заключенными ИК-1, уведомляет фонд "Общественный вердикт" в Telegram.

Примечательно, отметили в организации, но параллельно слушалось дело пострадавшего от рук фигурантов "ярославского дела" бывшего зэка Евгения Макарова. Представляющая его интересы адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова не была оповещена о заседании в облсуде по апелляции и настаивала на отложении рассмотрения жалобы. Суд, впрочем, ответил отказом.

Напомним, в августе 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозаписи с камер нагрудных регистраторов работников ярославской ФСИН. На одной из записей, датированной 2016 годом, заключенных заставляют бегать по коридору учреждения, по очереди нанося им телесные повреждения разной степени тяжести. Сопротивлявшихся доставляли для "профилактических бесед" в класс коррекции. В другом видео измученный пытками зэк падает в обморок. На третьем врач отказывается фиксировать побои другого арестанта.

По утверждению "Общественного вердикта", во время прогона зэков Заябов не менее двух раз ударил ногой одного заключенного и "нанес множественные удары ногами другому", "завершив" день избиением мокрой простыней ещё одного арестанта.

Никитенко, в свою очередь, бил бегущих заключенных ногами и руками по голове и спине, хватая их за одежду, чтобы "придать ускорение".

Следует добавить, что первая публикация "Новой" видео с пытками Евгения Макарова закончилась возбуждением уголовных дел против 18 тюремщиков, участвовавших в мытарствах арестанта. 12 из них арестованы.

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