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18:56

Минфин решил повысить минимальную цену на водку до 238 рублей

фото ЗакС политика Минфин решил повысить минимальную цену на водку до 238 рублей

Министерство финансов опубликовало на портале нормативно-правовых актов проект приказа о повышении минимальных розничных цен на водку, бренди и коньяк.

Ведомство предлагает увеличить цены за бутылку объемом 0,5 литров:

  • На водку – с 230 рублей до 238;
  • На коньяк – с 433 рубля до 446 рублей;
  • На бренди – с 315 рублей до 324 рублей.

Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь направлено на борьбу с контрафактной продукцией. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года на фоне реализации механизма "регуляторной гильотины" и повышения ставок акциза с той же даты.

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