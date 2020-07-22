Минфин решил повысить минимальную цену на водку до 238 рублей

Министерство финансов опубликовало на портале нормативно-правовых актов проект приказа о повышении минимальных розничных цен на водку, бренди и коньяк.

Ведомство предлагает увеличить цены за бутылку объемом 0,5 литров:

На водку – с 230 рублей до 238;

На коньяк – с 433 рубля до 446 рублей;

На бренди – с 315 рублей до 324 рублей.

Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь направлено на борьбу с контрафактной продукцией. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года на фоне реализации механизма "регуляторной гильотины" и повышения ставок акциза с той же даты.