Минфин решил повысить минимальную цену на водку до 238 рублей

Министерство финансов опубликовало на портале нормативно-правовых актов проект приказа о повышении минимальных розничных цен на водку, бренди и коньяк.
Ведомство предлагает увеличить цены за бутылку объемом 0,5 литров:
- На водку – с 230 рублей до 238;
- На коньяк – с 433 рубля до 446 рублей;
- На бренди – с 315 рублей до 324 рублей.
Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь направлено на борьбу с контрафактной продукцией. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года на фоне реализации механизма "регуляторной гильотины" и повышения ставок акциза с той же даты.