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19:51

Вдова Лужкова подала в суд на "Независимую газету"

фото ЗакС политика Вдова Лужкова подала в суд на "Независимую газету"

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина подала иск к "Независимой газете" из-за статьи под заголовком "Народный промысел Елены Батуриной", передает РБК со ссылкой на адвоката Константина Астафьева.

По мнению Батуриной, в публикации есть утверждения, не соответствующие действительности и порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию. Она требует удалить сведения и опубликовать опровержение, финансовых требований у нее нет.

Иск был подан 16 июля, статья, вызвавшая претензии Батурина – 2 июля. В ней, в частности, были приведены слова предпринимателя Семена Линовича, который рассказал о своих потерях из-за работы с компанией "Интеко", бывшей владельцей которой является Батурина.

Батурина долгое время считалась самой богатой женщиной России по версии Forbes, пока в 2020 году не уступила первую строчку владелице онлайн-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук. Состояние Батуриной оценивается в 1,3 млрд долларов.

Елена Батурина — предпринимательница, бывшая владелица девелопера "Интеко" и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. С 2004 года она считается самой богатой женщиной России по версии Forbes (в 2020 году она на время уступила этот статус владелице онлайн-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук). Ее состояние журнал оценивает в $1,3 млрд.

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