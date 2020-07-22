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20:22

Глава Минкульта заявила об открытии показов в кинотеатрах романтическими комедиями

фото ЗакС политика Глава Минкульта заявила об открытии показов в кинотеатрах романтическими комедиями

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что после возобновления работы кинотеатров, закрытых на время эпидемии коронавируса, первыми в прокат выйдут легкие романтические комедии, а драмы перенесут ближе к зиме 2021 года, передает ТАСС.

По словам Любимовой, Минкульт обсуждает с продюсерами, "каких жанров ждут зрители, которые немножко устали сидеть дома, которые, возможно, не готовы к тяжелым драмам".

"Мы понимаем прекрасно, что молодым ребятам, которым и наша специфика, связанная с коронавирусом, позволяет первыми прийти в залы, конечно, хочется простого общения, свиданий в кино, похода в кино. С драмами будем знакомиться ближе к зиме 2021 года", - сказала Любимова.

Министр сообщила, что Минкульт уже принял меры поддержки проката российских фильмов, и есть "несколько картин, которые уже готовы и ждут выхода". По словам Любимовой, прием заявок начался с 22 июля, организации кинематографии могут получить субсидию до 10 млн рублей на прокат национального фильма.

Ранее Минкультуры опубликовал приказ, согласно которому кинотеатрам дали возможность возобновить работу с 13 июля, при условии, что это позволят сделать ограничения по коронавирусу в регионах.

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