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22 июля, 20:54

Госдума приняла закон о запрете на курение кальяна и вейпа в общественных местах

фото ЗакС политика Госдума приняла закон о запрете на курение кальяна и вейпа в общественных местах

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о приравнивании электронных сигарет и кальянов к табачным изделиям и запрете на их использование в общественных местах, передает "Интерфакс".

К "никотиносодержащей продукции", о которой идет речь в законе, предлагают отнести электронные сигареты, вейпы, айкосы, другие изделия, а также кальяны. В этом случае ограничения на них будут аналогичны запретам на курение и продажи табака. Так, эти изделия запретят использовать в общественных местах, на рынках, в торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах, в зданиях вокзалов и аэропортов.

Один из авторов законопроекта, депутат Сергей Боярский, сообщил, что часть запретов вступит в силу сразу после подписания закона. Речь идет об использовании этих средств на детских площадках и территории вокруг больниц. В некоторых случаях есть отсрочки: три месяца для точек общепита и до полугода – для торговых центров и аэропортов, добавил Боярский.

Кроме того, новые нормы запретят курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, в том числе кальяна, пишет ТАСС.


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