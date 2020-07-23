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Поправки в Конституцию

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11:07

ГИК до 29 июля проверит однократность получения бюллетеней на голосовании по Конституции

фото ЗакС политика ГИК до 29 июля проверит однократность получения бюллетеней на голосовании по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 23 июля приняла решение по исполнению постановления Центральной избирательной комиссии о проверке однократности получения бюллетеней на голосовании по поправкам в Конституцию. Член ГИК Марина Жданова сообщила, что Горизбирком рассмотрит информацию о голосовании 227 избирателей с 24 по 29 июля. По ее словам, ГИК проверит списки избирателей и наличие подписей этих граждан за получение бюллетеней на участках по месту нахождения. Ее результаты к 30 июля будут направлены в Центризбирком, добавила Жданова. 

Напомним, во время голосования по Конституции петербуржцы сообщали, что смогли получить бюллетени два раза. В частности, об этом ЗАКС.Ру рассказал житель Петербурга Александр Федосеев. По его словам, он открепился на избирательный участок около работы, где и получил первый бюллетень. По месту же постоянной регистрации его не вычеркнули и выдали вторую за день бумагу для голосования, заявил Федосеев.

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