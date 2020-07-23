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11:42

Прокурор просит запретить Ивану Жданову занимать руководящие должности

фото ЗакС политика Прокурор просит запретить Ивану Жданову занимать руководящие должности

На очередном заседании суда в рамках разбирательства об отказе удалять расследование ФБК "Он вам не Димон", основным фигурантом которого является директор фонда Иван Жданов, сторона обвинения потребовала лишь его права в течение трех лет занимать руководящие должности - в том числе в политических партиях, коммерческих и некоммерческих организациях, передает "Медиазона".

Жданову, напомним, инкриминируют злостное неисполнение решения суда (ч. 2 ст. 315 УК). Судья полагает, что он обладает такой возможностью, однако на деле, единственный, кто обладает правом доступа к YouTube-аккаунту, на котором выложено расследование о Дмитрии Медведеве, это Алексей Навальный. Последний неоднократно заявлял об этом на прошлых заседаниях.

В фильме утверждалось, что российский экс-премьер якобы получал взятку от одного из богатейших бизнесменов Алишера Усманова. Суд предыдущей инстанции постановил, что данная информация не является достоверной, и потребовал удалить расследование, - что, впрочем, Навальный делать не собирается.

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