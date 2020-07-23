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12:10

УФАС выявило картель на торгах по благоустройству

фото ЗакС политика УФАС выявило картель на торгах по благоустройству

Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга раскрыло картельный сговор на торгах по благоустройству города, извещает пресс-служба ведомства.

УФАС установило, что ООО "СМЭУ-5", ООО "Квалитет", ООО "Дельтабалт+", ООО "Фортуна", ООО "Илатан" нарушили статью 11 закона о защите конкуренции.

Обозначенные компании приняли участие в 21 конкурсе на выполнение благоустройства на общую сумму максимальных цен тендеров, составляющую 147 млн рублей. При этом снижение цен на контракты не превышало 1%.

"Организации вели совместную предпринимательскую деятельность и участвовали в аукционах с одного ip-адреса. Работы в рамках выигранных госконтрактов картельщики также осуществляли сообща", - пояснили "антимонопольщики".

Материалы о картеле будут направлены в полицейский Главк. Нарушителей накажут рублем согласно КоАП.

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