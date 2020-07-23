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12:29

Смольный утвердил бесплатное питание для младшеклассников Петербурга

фото ЗакС политика Смольный утвердил бесплатное питание для младшеклассников Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о предоставлении ученикам начальных классов петербургских школ с 1 сентября бесплатного горячего питания, сообщили в Смольном.

Деньги на это планируется привлечь из федерального бюджета, Смольный направил заявку в Минпросвещения. Школы обладают необходимой инфраструктурой, налажена система снабжения и контроля качества продуктов, заявили в Смольном.

Ранее ученики младших классов в зависимости от категории получали питание с оплатой 70% или 100% за счет городского бюджета.

ЗакС принял закон о бесплатном питании младшеклассников в мае. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 15 января. В городской парламент проект закона внесла фракция "Единая Россия".  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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