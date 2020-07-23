Комздрав рассказал о новых COVID-смертях

В петербургском комитете по здравоохранению поделились информацией о включенных в текущую статистику смертях от коронавирусной инфекции: согласно обновленным данным, зарегистрировано 19 летальных исходов.

"Среди умерших - 7 мужчин от 47 лет до 91 года, 12 женщин от 73 до 94 лет. Пациенты скончались в июне, июле 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отчитались в комздраве.

Следует напомнить, что на сегодняшний день официально известно о 30 100 петербуржцах, у которых с начала пандемии обнаружили COVID-19. Погиб 1881 человек, излечились 22 714 граждан.