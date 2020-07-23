Безымянный сквер на Васильевском острове обрёл имя капитана Кучиева

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал распоряжение о присвоении безымянному скверу на Капитанской улице, территориально находящемуся между Морской набережной и улицей Кораблестроителей в Василеостровском районе, имени морского капитана Юрия Кучиева.

Кучиев был первым "командиром" атомных ледоколов "Ленин", "Арктика" и "Россия".

Кроме того, проинформировали в Смольном, обрел своё имя безымянный проезд от Октябрьской набережной до Русановской улицы в Невском районе, став меноваться "Новосаратовской улицей". Соответствующее название выбрано в связи с тем, что территориально дорога примыкает к одноименной деревне.

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