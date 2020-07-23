Связанный с экс-вице-премьером Шуваловым бизнес-джет опять заметили летающим над Европой

Бизнес-джет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, якобы принадлежащий семье экс-вице-премьера Игоря Шувалова, отправился из Австрии в Италию, невзирая на закрытое между странами авиасообщение. Соответствующую информацию обнаружило "МБХ медиа" на сайте ADS-B Exchange.

По данным сервиса, самолет отправился из Зальцбурга в 3:21 (мск) и приземлился в аэропорту тосканского города Гроссето в 4:27.

В самом Зальцбурге лайнер пребывал с 21 июля. До этого он, среди прочего, летал в Израиль, Финляндию.

Ранее МИД Австрии дал официальный комментарий, в котором утверждалось, что для обозначенного самолета было сделано исключение, поскольку он прилетал, чтобы "забрать чемоданы и другие вещи граждан, являющихся домовладельцами в Австрии".

Ранее о том, что бизнес-джет с номером LX-MOW может принадлежать семье Шуваловых, рассказывал Forbes. В 2018 году самолет был оформлен на копанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудских островах. На фирму с аналогичным наименованием был записан предыдущий борт Шуваловых.