"Мы не уйдем": Хабаровчане уже 13-й день выходят в поддержку Фургала

Жители Хабаровска уже в 13-й раз подряд собрались на центральной площади города, выражая таким образом поддержку преследуемому властями экс-губернатору края Сергею Фургалу, информирует "МБХ медиа".

На акции присутствуют не менее 200 человек. Демонстранты стоят у здания регионального правительства, перед этим прогулявшись по центральной улице.

В руках собравшиеся держат плакаты следующего содержания: "Свободу Фургалу, народному губернатору", "Я/Мы мзду не берем, нам за Фургала обидно", "Мы не уйдем", "Хабаровск, спаси РФ". Иногда толпа скандирует "Свободу!", "Мы здесь власть!" и "Позор", адресованный Михаилу Дегтяреву.

Правоохранители митингующих не трогают, однако предупреждают, что их акция не согласована и призывают соблюдать дистанцию.

Несколькими днями ранее демонстранты требовали отставки врио главы региона Михаила Дегтярева и скандировали "Позор ЛДПР".

Дегтярев в свою очередь заявил, что никуда уходить не собирается, поскольку в отсутствие Фургала накопилось множество дел.

Протесты не утихают с 11 июля из-за ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах пятнадцатилетней давности.