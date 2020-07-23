Беглов подписал закон о запрете мини-баров

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 июля поставил свою подпись под законом, который запрещает торговать спиртным в заведениях общепита с площадью торгового зала менее 50 кв. м, действующих в жилых домах и на прилегающих территориях. Документ опубликован на сайте Смольного.

Вступающий в силу с 1 января 2021 года закон в интернете прозвали "законом Четырбока" по фамилии его главного инициатора, депутата Заксобрания от "Единой России" Дениса Четырбока. Единоросс заявил, что подготовил инициативу для борьбы с рюмочными и "наливайками", которые действуют в спальных районах города и способствуют социально-бытовым конфликтам.

Однако под новые нормы попали также владельцы небольших баров. Они просили Беглова не подписывать закон. Губернатор, поддержав инициативу Четырбока, заверил общественность, что интересы честных предпринимателей не пострадают, поскольку Смольный и Законодательное собрание собрали рабочую группу по этому вопросу. Группе предстоит решить, как вывести из под удара владельцев мини-баров.

"До вступления закона в силу - 1 января 2021 года еще есть время. За этот срок рабочая группа должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров. Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости", - цитирует слова Беглова пресс-служба ЗакСа.

Спикер городского правительства Вячеслав Макаров в свою очередь заявил, что предпринимателей, работающих цивилизованно, необходимо защитить законодательно.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.