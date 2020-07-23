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17:24

Беглов вошел в топ-10 рейтинга губернаторов-блогеров, первое место занял Собянин

фото ЗакС политика Беглов вошел в топ-10 рейтинга губернаторов-блогеров, первое место занял Собянин

Компания "Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых губернаторов, которые ведут собственные блоги. Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на шестой строчке.

Первое место сохранил за собой мэр Москвы Сергей Собянин. СМИ писали о его сообщениях о новом этапе снятия ограничений по коронавирусу в столице, о бесплатной парковке в день парада Победы и голосования по Конституции, а также об интерактивной карте инициатив, реализованных по итогам народного голосования.

Вторым стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он в Telegram комментировал инцидент с чеченцами во французском Дижоне, заявлял, что президент Владимир Путин должен баллотироваться на следующий срок для сохранения суверенитета страны, а также сообщал, что антитела к коронавирусу в его крови не нашли.

Третье место занял глава Крыма Сергей Аксенов. Он во "ВКонтакте" сообщал об отмене обязательной самоизоляции для приезжающих в Крым россиян, а также комментировал продление Евросоюзом санкций против Крыма.

Четвертое место занял губернатор Московской области Андрей Воробьев, пятым – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Александр Беглов вышел на шестую строчку, прибавив один пункт. Также в топ-10 губернаторов-блогеров вошли: Михаил Ведерников (Псковская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Артур Парфенчиков (Карелия) и Владимир Владимиров (Ставропольский край).

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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