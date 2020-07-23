Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что президент Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.

По словам Кадырова, он принял "поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора" от Путина накануне, 22 июля.

"Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", - написал Кадыров. Он заявил, что "принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно"".

Также Кадыров прокомментировал фотографии с пулеметами, заявив, что это оружие Росгвардии, и оно "хранится согласно всем требованиям инструкции".