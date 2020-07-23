В Петербурге в 10 раз увеличилось количество зараженных внебольничной пневмонией

В ряде российских регионов зафиксирован значительный рост граждан, у которых на фоне пандемии развилась внебольничная пневмония.

К примеру, в Башкирии во второй неделе июля заболеваемость превысила среднемноголетний уровень почти в шесть раз, следует из письма главы регионального Роспотребнадзора Евгения Степанова, адресованного министру здравоохранения Максиму Забелину. Подлинность документа "Интерфаксу" и "Коммерсанту" федеральные чиновники.

Так, за неделю с 6 по 12 июля в Башкирии внебольничная пневмония была диагностирована у 1685 пациентов, что выше среднего многолетнего значения в 5,9 раз. В основном заболели пожилые люди (79%).

В то же время в Петербурге лишь в мае текущего года зафиксировали 9560 случаев болезни, что почти в 10 раз выше показателей годичной давности, информирует "Фонтанка".

Всего в городе на Неве с января по май пневмонию выявили у 20 537 граждан, что в 2,7 раз превышает показатель аналогичного периода 2019-го.