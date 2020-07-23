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20:31

Издевавшихся над зэками ИК-1 Ярославля сотрудников ФСИН перевели под домашний арест

фото ЗакС политика Издевавшихся над зэками ИК-1 Ярославля сотрудников ФСИН перевели под домашний арест

Заволжский райсуд Ярославля поместил под домашний арест сотрудников местной исправительной колонии №8 Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко, обвиняемых в издевательствах над арестантами ИК-1, пишет "Коммерсант", ссылаясь на заявление пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольги Козловой.

Днем ранее фигурантам разбирательства отменили содержание в СИЗО.

На прошедшем сегодня заседании прокуратура настаивала на помещении фигурантов разбирательства обратно в изолятор. Ходатайство поддержала и адвокат правозащитного фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, представляющая интересы потерпевших. Она обратила внимание судьи на "неоднократное агрессивное поведение Сардора Зиябова в ее адрес". Впрочем, к её доводам не прислушались, ходатайства были отклонены.

Напомним, в августе 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозаписи с камер нагрудных регистраторов работников ярославской ФСИН. На одной из записей, датированной 2016 годом, заключенных заставляют бегать по коридору учреждения, по очереди нанося им телесные повреждения разной степени тяжести. Сопротивлявшихся доставляли для "профилактических бесед" в класс коррекции. В другом видео измученный пытками зэк падает в обморок. На третьем врач отказывается фиксировать побои другого арестанта.

По утверждению "Общественного вердикта", во время прогона зэков Заябов не менее двух раз ударил ногой одного заключенного и "нанес множественные удары ногами другому", "завершив" день избиением мокрой простыней ещё одного арестанта.

Никитенко, в свою очередь, бил бегущих заключенных ногами и руками по голове и спине, хватая их за одежду, чтобы "придать ускорение".

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