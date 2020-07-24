Дегтярев решил уехать из Хабаровска на время нового митинга в поддержку Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил отправиться в поездку по региону в выходные, пока в Хабаровске будет проходить очередной митинг в поддержку Сергея Фургала, передает Русская служба Би-би-си.

"Я действительно уеду. Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. У меня всего два дня, когда я могу проехать по краю. Предыдущие два дня я провел в кабинете и в основном выезжая на объекты образования и здравоохранения. Прошелся пару раз по городу, несколько раз зашел в магазины. Поэтому,конечно, в выходные я поеду по краю. Маршрут согласовывается", - сказал Дегтярев.

По его словам, он не видит смысла оставаться в городе во время протестной акции. Врио заявил, что в регионе "живет очень много людей", и "все считают, что им нужен губернатор, чтобы вопросы решать".

Дегтярев считает, что большие митинги ему "понятны, они стихийны", а к небольшим в будние дни якобы причастны иностранные граждане. "У меня есть неопровержимые доказательства из правоохранительных органов, кто как это организует. Это оперативные данные", - заявил Дегтярев.

В ответ на вопрос, как иностранцы могли попасть в Хабаровский край, если границы закрыты, Дегтярев заявил, что в России есть иностранные граждане, некоторые остались в Москве и организовывают там "митинги и беспорядки".

"Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае - они сюда прилетели. Ведь межрегиональное сообщение сохраняется", - сказал он.

"В Хабаровском крае живет очень много людей, много населенных пунктов, и все считают, что им нужен губернатор, чтобы вопросы решать", - сказал Дегтярев.

Предыдущий глава региона Сергей Фургал был задержан в четверг, 9 июля, по обвинению в организации убийств 15 лет назад, вывезен в Москву и заключен в СИЗО. Вину он не признает.

Уже через два дня после его задержания в Хабаровске начались массовые акции протеста, в минувшую субботу на стихийный митинг вышли около 30 тысяч человек.

Жители Хабаровска уже две недели каждый день выходят в центр города на митинг в поддержку Фургала. Бывший губернатор региона арестован по делу об убийстве бизнесменов 15-летней давности, свою вину он отрицает.