Беглов объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью РИА "Новости" сообщил, что ситуация с эпидемией коронавируса в городе стабилизировалась.

"Ситуация стабилизировалась. Работают многие государственные учреждения по предварительной записи, открыты сады и парки, бассейны и фитнес-центры, салоны красоты, к обычному графику вернулся метрополитен. Вновь заработали летние кафе и веранды", - сказал Беглов.

По словам Беглова, при снятии запретов приходится "балансировать между удобством и безопасностью". Он подчеркнул, что в приоритете здоровье граждан, поэтому ношение масок и перчаток в общественных местах, транспорте и магазинах власти оставляют обязательным.

Губернатор связал превышение заболевшими числа выздоровевших с беспечностью некоторых горожан, не соблюдающих рекомендации Роспотребнадзора.

"Безусловно, люди устали от ограничений. Но если мы будем вести себя так, как будто эпидемия уже закончилась, то их придется продлевать и дальше. Нужно осознать, что вирус в одночасье не исчезнет, привыкнуть к новой реальности, приспособиться к ней. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей, в транспорте – это простые меры безопасности, которые нужно соблюдать", — отметил Беглов.

Пока в Петербурге извесно о 30 тысячах заболевших за все время эпидемии.

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