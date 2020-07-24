Два российских сенатора заразились коронавирусом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что двое сенаторов заразились коронавирусом, передает "Интерфакс".

Об этом Матвиенко объявила на заседании Совфеда, заметив. Оба ее коллеги с подтвердившимся диагнозом отсутствовали. Матвиенко поприветствовала то, что остальные сенаторы пришли в масках, и призвала быть "очень внимательными".

Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что накануне разговаривала с членом Совфеда Калужской области Алексеем Александровым, и он находится в больнице в тяжелом состоянии. Она критично высказалась о том, что гости Совфеда приходят в здание без масок. Матвиенко ответила, что гости обязательно проходят предварительное тестирование на коронавирус.

На 24 июля в России известно о 800 тысячах случаев заражения коронавирусом.

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