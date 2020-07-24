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11:03

Два российских сенатора заразились коронавирусом

фото ЗакС политика Два российских сенатора заразились коронавирусом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что двое сенаторов заразились коронавирусом, передает "Интерфакс".

Об этом Матвиенко объявила на заседании Совфеда, заметив. Оба ее коллеги с подтвердившимся диагнозом отсутствовали. Матвиенко поприветствовала то, что остальные сенаторы пришли в масках, и призвала быть "очень внимательными".

Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что накануне разговаривала с членом Совфеда Калужской области Алексеем Александровым, и он находится в больнице в тяжелом состоянии. Она критично высказалась о том, что гости Совфеда приходят в здание без масок. Матвиенко ответила, что гости обязательно проходят предварительное тестирование на коронавирус.

На 24 июля в России известно о 800 тысячах случаев заражения коронавирусом.


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