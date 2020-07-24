У комитета по образованию сменился председатель

Глава Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение городского правительства, согласно которому председатель комитета по образованию Жанна Воробьева покидает свой пост и становится специальным представителем губернатора. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Начиная с завтрашнего дня, 25 июля, временно исполнять обязанности председателя комитета будет бывший заместитель Воробьевой, Ирина Асланян.

Воробьева заняла свою должность с первых лет правления предыдущего градоначальника, Георгия Полтавченко.

Ранее на текущей неделе в специальные представители Беглова перевели также бывшего председателя комитета по контролю за имуществом Андрея Короткова.

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