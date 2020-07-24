ЦИК решил сделать голосование в три дня на сентябрьских выборах

Центральная избирательная комиссия решила провести досрочное голосование в единый день голосования 13 сентября. Соответствующее решение принято на заседании 24 июля.

Председатель ЦИК Элла Памфилова пояснила, что досрочное голосование продлится два дня - 11 и 12 сентября, а 13 сентября будет завершающим днем плебисцита. При это, при досрочке комиссии также будут работать по 12 часов: с 8:00 до 20:00 часов, заявила Памфилова. Она отметила, что Центризбирком учел размещение части избирательных участков в образовательных учреждениях. Возможен перевод занятий во внеклассные, пояснила глава ЦИК. По ее словам, всего в России будет проходить более 80 выборов разных уровней, но досрочку предполагается провести только в 41 регионе, где пройдут довыборы в Государственную Думу, выборы глав регионов, основные выборы в региональные парламенты и основные выборы в столицах субъектов России.

Она добавила, что Центризбирком принимает решение о досрочном голосовании в рамках своих компетенций. Соответствующая норма ранее включена в закон о выборах (67-ФЗ), уточнила Памфилова. По ее словам, причина проведения досрочки - все еще сложная эпидемиологическая обстановка.

- Это не наша прихоть, это требование времени, - заявила глава ЦИК.

Памфилова уточнила, что при досрочном голосовании в сентябре 2020 года комиссии могут организовать участки на придомовых территориях, помимо уже традиционных способах проведения плебисцита. Председатель Центризбиркома попросила коллег не злоупотреблять уличным голосованием.