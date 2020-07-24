Цивилев и Четырбок предложили штрафовать автомобилистов за перекрытие доступа к мусорным контейнерам

В Законодательное собрание Петербурга внесен законопроект, предусматривающий административное наказание для владельцев автомобилей, паркующих машины на внутриквартальных территориях так, что они перегораживают подъезды к площадкам для сбора отходов.

"Указанные деяния не охватываются составом административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при этом существенно снижают качество жизни петербуржцев", - написали авторы инициативы единороссы Денис Четырбок и Алексей Цивилев в пояснительной записке.

Граждан предложено штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 5 до 40 тысяч рублей, юридические лица - от 150 до 500 тысяч рублей.

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