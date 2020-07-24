Международное сообщение в России возобновится с 1 августа

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 августа в России возобновится международное авиасообщение, передает ТАСС.
Международные рейсы будут выполняться из аэропортов Петербурга, Москвы, Подмосковья и Ростова-на-Дону.
Обновлено 13:34 Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пока границы открыты с тремя странами. Это Великобритания, Турция и Танзания, передает РИА "Новости".
Правительство закрыло границы России в конце марта из-за эпидемии коронавируса. Ранее о планах восстановить авиасообщение с Россией заявила Турция, также известно, что свои границы для россиян открыла Хорватия.