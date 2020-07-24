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14:23

Путин поручил Беглову создание батутного центра

фото ЗакС политика Путин поручил Беглову создание батутного центра

На сайте Кремля появилось новое распоряжение президента Владимира Путина, адресованное петербургскому руководству. Глава государства ждет от Смольного шагов по организации нового спортивного центра и возлагает ответственность на губернатора Александра Беглова. Поручение вошло в список директив, составленных по итогам общероссийской акции "Мы вместе", которая проходила в конце июня в формате видеоконференции.

"Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга предусмотреть создание спортивного зала для занятий на батуте в целях подготовки спортсменов, занимающихся в государственном бюджетном учреждении Спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга", - гласит текст документа.

Отчитаться о том, насколько эффективно исполняется распоряжение, Беглов должен будет не позднее 1 октября. По всей видимости, оно стало ответом на просьбу, прозвучавшую в ходе видеоконференции с Путиным: ветеран Великой Отечественной войны просил президента оборудовать батутный зал.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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