Возле свалки с оставшимся от СКК строительным мусором проходят одиночные пикеты

В Кировском районе, в окрестностях свалки, куда завозят строительные отходы, оставшиеся после сноса здания СКК, активисты проводят серию одиночных пикетов. При помощи плакатов они требуют очистить территорию от мусора и пыли, отравляющих воздух жителям юго-западной части города. Трансляцию мероприятия ведет портал Activatica. На плакатах у участников акции написано, в частности, "Нет незаконной свалке под прикрытием СПб, сваливайте отсюда" и "Разворачивай, вези на дачу губернатору".

"На данный момент известно, что аффилированные лица с петербургским "Водоканалом" и Комитетом по природопользованию организовали незаконную свалку. Засыпают акваторию Финского залива и Красненькой, свозят строительные и вредные отходы, уничтожая флору и фауну, в том числе краснокнижные растения и животных", - пишут активисты.

Парадоксальность ситуации, по их словам, состоит в том, что официальные лица уже проводили здесь следственные действия и даже конфисковывали технику, однако завоз мусора продолжается. Впервые свалку заметили в начале июня.