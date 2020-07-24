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16:57

Евросоюз просит Москву просит выпустить историка Юрия Дмитриева на свободу

фото ЗакС политика Евросоюз просит Москву просит выпустить историка Юрия Дмитриева на свободу

Внешнеполитическое подразделение Европейского союза выпустило официальное заявление, посвященное судьбе главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, которому на этой неделе вынесли приговор по "педофильской" статье.

"Евросоюз призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить Дмитриева по гуманитарным соображениям, принимая во внимание его возраст и состояние здоровья в свете пандемии коронавируса", - цитирует брюссельский документ ТАСС.

Напомним, что 22 июля Петрозаводский городской суд приговорил историка к 3,5 годам колонии: его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. С учетом того, что с небольшим перерывом Дмитриев находился в СИЗО с конца 2016 года, он должен выйти на свободу в середине ноября, если приговор к тому времени не успеют видоизменить. Дело Дмитриева с самого начала вызвало большой общественный резонанс, в том числе за рубежом. В среде интеллигенции распространено мнение, что государство таким образом мстит историку за то, что он открыл захоронения жертв сталинских репрессий в Карелии.

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