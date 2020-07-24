Зрителям разрешат посещать спектакли и концерты только в масках

Роспотребнадзор представил рекомендации для работы театров и концертных организаций в свете пандемии коронавируса, документ доступен на сайте ведомства.

Всего в рекомендациях указаны 32 пункта, среди них:

Зрители должны присутствовать на спектаклях и концертах исключительно в масках. Площадкам рекомендовано обеспечить для них возможность купить средства защиты на месте.

Спектакли с хоровыми и массовыми сценами исключаются.

Запрещается продажа продуктов питания во время мероприятий, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке.

Играющие на духовых инструментах музыканты должны на репетициях соблюдать дистанцию в два метра, играющие на струнных, ударных или клавишных инструментах – 1,5 метра. Между дирижером и оркестром должна быть дистанция не менее двух метров на репетициях и не менее 1,5 – на концерте. Перед духовыми инструментами должны быть установлены защитные экраны.

В Минкульте заявили, что во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах.

"Мы ожидаем, что театры начнут сезон по готовности, ориентировочно – в середине сентября. Но всё, безусловно, зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах", - сказала министр культуры Ольга Любимова.