В Мурманской области продлили режим обязательной самоизоляции для пенсионеров

Руководство Мурманской области приняло решение продлить действующие санитарно-эпидемиологические ограничения для людей старше 65 лет до 9 августа, о чем сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Документ подписал глава области Андрей Чибис. В отличие от Петербурга, здесь сохраняется обязательная к исполнению самоизоляция для пожилых людей, которым позволено выходить только в ближайшие к дому магазин, аптеку или поликлинику.

"В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 9 августа. Речь идёт о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске", - гласит, в частности, текст документа.

Даже на обязательной самоизоляции от пенсионеров требуется "предельная осторожность".

С начала пандемии COVID-19 в Мурманской области зафиксировали свыше 9 тысяч случаев инфицирования. За этот период также скончался 61 человек, пораженный коронавирусом.