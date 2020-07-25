В Петербурге прекращает свое действие противопожарный режим

Начиная с понедельника 27 июля в Петербурге отменяется специальный противопожарный режим, введение которого было обсусловлено распространением коронавируса. О завершении режима, вступившего в силу, как и другие "антивирусные" ограничения, 30 марта, сообщила пресс-служба Смольного.

Специальный режим предполагал запрет на посещение парков и лесопарков кем-либо, за исключением специалистов, и разведение огня без разрешения экстренных служб.

Отметим, что в тот же день 27 июля в привычном режиме возобновят работу также торговые центры и откроют двери посетителям кафе, бары и рестораны. Об этом командированному в Моску вице-губернатору Евгению Елину удалось договориться с федеральным управлением Роспотребнадзора.

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