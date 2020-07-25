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15:30

СК возбудил новые дела из-за портретов немецких нацистов

фото ЗакС политика СК возбудил новые дела из-за портретов немецких нацистов

Следственный комитет инициировал возбуждение двух новых уголовных дел о реабилитации нацизма, вызванных выкладыванием на сайте памяти участников Великой Отечественной войны фотографий нацистских преступников.

Максиму Круглову из Перми и Дмитрию Бородаенко из Кемерово вменяется в вину то,  что в мае они загрузили на сайт мемориального проекта "Банк памяти" фотографии руководителя нацистской Германии Адольфа Гитлера и изменника-коллаборациониста Андрея Шкуро.

"Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге", - говорится в сообщении.

Напомним, что аналогичный скандал и уголовные дела возникли в 2020 году после акции "Бессмертный полк", из-за пандемии коронавируса проведенной 9 мая в онлайн-формате.

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