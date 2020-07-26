В РФ выявлено 5765 новых случаев COVID-19: плюс 175 - в Петербурге

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё 5765 россиян, скончались ещё 77 граждан, уведомили в оперативном штабе.

Таким образом, на сегодняшний день болезнь официально подтверждена у 812 475 человек. С начала эпидемии умерли 13 269 пациентов, излечились 600 250 заразившихся.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве (683), Свердловской области (241), Ханты-Мансийске (192), Нижегородской области (177) и Петербурге (175).

В Северной столице с начала эпидемии инфекцию подхватили 30 635 местных жителей, погибли 1945 граждан, выздоровели 22 968 человек.