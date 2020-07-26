18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:24

Новое граффити с Бродским и Высоцким на Пестеля не просуществовало и суток

фото ЗакС политика Новое граффити с Бродским и Высоцким на Пестеля не просуществовало и суток

На стене дома №16Б по улице Пестеля появилась новая фреска с портретом Иосифа Бродского, правда, на сей раз он был в компании с Владимиром Высоцким. Как и ранее, изображение не просуществовало и дня - коммунальщики уничтожили граффити уже к утру.

На фотографии, сделанной в 1977 году, Бродский и Высоцкий беседуют, будучи в квартире артиста балета Михаила Барышникова в США. Фреску разместили вечером 25 июля - в годовщину со дня смерти поэта и музыканта.

Коммунальщики почти сразу закрасили рисунок, однако авторам удалось - хоть и ненадолго - вернуть изображение первоначальный вид. Рабочие возвратились и на сей раз закрасили всю стену дома.

Напомним, в конце мая на улице Пестеля на стене дома напротив квартиры, где проживал Бродский, появилось посвященное ему граффити, однако работу быстро закрасили по решению совхоза школы.

Возмущенные данным обстоятельством петербуржцы поверх свежей краски писали посвященные событию стихи, а вечером портрет Бродского даже проецировали на стену. Чиновники объяснили уничтожение работы тем, что она не была согласована властями.

Позднее нарисованный поэт появился на крыше дома в районе Пяти углов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:24 Новое граффити с Бродским и Высоцким на Пестеля не просуществовало и суток

10:45 В РФ выявлено 5765 новых случаев COVID-19: плюс 175 - в Петербурге

10:28 Путин открыл торжества по случаю Дня ВМФ в Кронштадте

25 июля, 18:00 Беглов возглавил церемонию увековечивания военных руководителей Кронштадта

25 июля, 16:20 Лекцию "Объединённых демократов" сорвал визит ОМОНа, искавшего террористов

25 июля, 15:30 СК возбудил новые дела из-за портретов немецких нацистов

25 июля, 14:40 Петербургский росгвардеец подает в суд на задержанную им активистку

25 июля, 13:38 На московской акции солидарности с Хабаровском произошли массовые задержания

25 июля, 13:05 На милитаристской акции в Крыму затонула бронетехника

25 июля, 12:15 В Петербурге прекращает свое действие противопожарный режим

25 июля, 11:38 Радзиховский отказывается видеть драматизм в назначении Дегтярева губернатором

25 июля, 10:43 В России выявили еще 5871 случай инфицирования коронавирусом

25 июля, 10:15 Хабаровчане продолжают массовые протестные выступления третий уик-энд подряд

25 июля, 1:00 "А наливают, нет?": Как прошла акция против "закона о наливайках"

24 июля, 22:18 Акция против закона о "наливайках" началась в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru