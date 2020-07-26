"Ощущения праздника нет": ТРЦ "Галерея" подготавливается к открытию

Расположенный в центре Петербурга ТРЦ "Галерея" поведал о степени своей подготовки к открытию, которое должно состояться 27 июля.

Функционировать смогут лишь те магазины, которые имеют отдельный вход. Внутри на всей территории комплекса установили санитайзеры, а также аппараты, где можно будет приобрести маски и перчатки.

"Ощущения праздника нет, сотрудники просто готовят магазины. Посетителям в ТРК зайти можно. Торговые точки внутри закрыты, но работают туалеты. Все фуд-корты обтянуты заградительной лентой", - поделился ощущениями с "Деловым Петербургом" посетитель магазина.

Находящиеся внутри точки общепита будут по-прежнему либо закрыты, либо работать навынос и доставку. Останется закрытым и кинотеатр "Формула кино". Также в ряде магазинов нельзя будет воспользоваться примерочными.

"С помощью навигационных знаков напоминаем посетителям о мерах предосторожности и о соблюдении безопасной 1,5-метровой дистанции", - рассказали представители ТРЦ.