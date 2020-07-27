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Поправки в Конституцию

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9:31

В России ввели ответственность за нелегальный техосмотр

фото ЗакС политика В России ввели ответственность за нелегальный техосмотр

В России с 27 июля вступают в силу поправки в Уголовный кодекс, которые приравнивают работу операторов техосмотра автомобилей без аккредитации к незаконному предпринимательству, передает ТАСС.

26 июля 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ст. 171 УК РФ. Теперь, если в результате нелегального техосмотра был причинен ущерб, а также был извлечен крупный доход, то злоумышленнику грозит штраф до 300 тысяч рублей, арест до полугода или обязательные работы на срок до 480 часов.

Руководитель экспертного центра "Деловой России" Екатерина Авдеева заявила, что для общества важно качество товаров и услуг, а не еще одна лицензия для предпринимателей. Она опасается, что новая мера может повысить давление на предпринимателей, поэтому уголовная ответственность должна стать крайней мерой.

"Поэтому должен быть механизм предупреждения, возможно, через административную ответственность", - добавила Авдеева.

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