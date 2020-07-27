Силовики хотят дополнить УК статьей о налоговом мошенничестве

Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК хотят предложить ввести в Уголовный кодекс новую статью – "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА "Новости" зампредседателя Следственного комитета Елена Леоненко.

"Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — "Налоговое мошенничество". Но этот вопрос пока обсуждается и говорить что-то конкретно по нему рано", - сказала Леоненко.

Она напомнила, что традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК: с 198 по 199.2 плюс ст. 159 (мошенничество). Представитель СК пояснила, что, как правило, речь идет о незаконном возмещении НДС из бюджета.

"На практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й", - добавила Леоненко.