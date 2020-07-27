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10:31

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 5,6 тысяч человек

фото ЗакС политика Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 5,6 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 5 635 новых случаев заражения коронавируса, всего в статистику попали 818 120 заболевших за все время эпидемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

85 пациентов с коронавирусом умерли за минувший день, всего известно о 13 354 летальных исходов. Выписаны из больниц по выздоровлению 3 079 пациентов. 

В Петербурге в статистику добавили 172 случая заражения, всего известно о 30 807 зараженных коронавирусом. В Ленобласти заболел еще 41 человек, всего известно о 5 710 зараженных жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 9 627 человек (+158), в Архангельской – до 8 434 (+69), в Коми – до 5 144 (+44). В Новгородской области в статистику попали 3 672 зараженных жителя (+16), в Псковской – 3 618 (+36), в Калининградской – 2 805 (+15). В Вологодской области заболели всего 2 297 человек (+26), в Карелии – 2 170 (+19), в НАО – 264 (0).

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