В мурманском минздраве заявили о снижении заболеваемости COVID-19

Руководитель министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев во время заседания регионального правительства отчитался о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Наш анализ показывает, что заболеваемость пусть незначительно, но снижается", - уведомил чиновник.

Панычев указал, что согласно последней информации, в области с начала пандемии официально зарегистрировано 9627 случаев заражения, прирост за последние сутки - 157 человек. При этом, отметил он, излечились 57% заболевших - то есть, 5531 инфицированный. Зафиксировано 68 COVID-смертей.

На сегодняшний день лечение в стационарах проходят 984 пациента, из которых 9% - тяжело-больные. 13 граждан подключены к аппаратам ИВЛ.

По словам Панычева, в области развернуто свыше тысячи коек для заболевших, свободными остаются 137 мест.

Бесплатные противовирусные препараты были выданы почти полутора тысячам инфицированных.