Уволившиеся после назначения Шмарова главредом "Ведомостей" журналисты создают новое СМИ

Бывшие журналисты "Ведомостей", уволившиеся после смены главного редактора издания, объявили о создании нового проекта – VTimes.

"Отказ новых руководителей "Ведомостей" от принципов качественной журналистики вынудил нас уйти из издания, в котором мы проработали многие годы. Однако мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы", - говорится в заявлении.

Кроме финансово-экономической тематики издание займется освещением таких тем, как здоровье, экология, ответственное потребление, человеческий капитал и другие. Советником проекта станет медиаменеджер Дерк Сауэр, основавший "Ведомости".

Один из основателей проекта, бывший заместитель главного редактора "Ведомостей" Александр Губский в разговоре с "Медузой" рассказал, что основными источниками финансирования станут добровольные пожертвования и реклама. Он пообещал, что платной подписки на VTimes не будет, зато появится клуб друзей издания, которые будут регулярно переводить добровольные пожертвования.

Заместители главного редактора "Ведомостей" уволились после того, как главным редактором газеты был утвержден Андрей Шмаров. Конфликт медиаменеджера начался с первой же встречи с коллективом. Взаимные претензии укрепились после того, как Шмаров отредактировал текст Константина Сонина о "Роснефти", частично исказив его суть, а позже текст вовсе пропал с сайта "Ведомостей". К тому же Шмаров запретил в статьях критиковать Путина и ссылаться на опросы "Левада-Центра".