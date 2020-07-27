КСП вернулась к проверке Дирекции по управлению спортивными сооружениями

Контрольно-счетная палата Петербурга вернулась к проверке комитета по физкультуре и спорту и Дирекции по управлению спортивными сооружениями, сообщили представители КСП.

Координировать проверку будет аудитор Егор Бушев, назначенный ранее на эту должность ЗакСом. До этого КСП начинала проверку под руководством аудитора Юрия Шутова, но она была приостановлена в апреле из-за эпидемии коронавируса.

Инспекторы оценят, как организации управляют и распоряжаются государственным имуществом, проверят закупки, исполнение госзадания и ведение бухгалтерского учета. Также специалисты КСП проверят, как комитет по физкультуре справляется со своими полномочиями учредителя дирекции. Ожидается, что проверка завершится 21 августа.

В оперативном управлении дирекции находятся 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и 12 спортивных объектов. В последние три года дирекция тратила субсидии из бюджета Петербурга более чем на 2 млрд рублей ежегодно, в 2020 году плановый показатель расходов за счет субсидий превышает 2,42 млрд рублей. Учреждение занимается подготовкой спортивных команд Петербурга и проведением региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.