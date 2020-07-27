Барнаульца оштрафовали за "негативную оценку" представителей "Единой России"

Железнодорожный райсуд Барнаула счел, что местный житель Дмитрий Лакеев, разместивший в интернете содержащее критику единороссов, должен быть оштрафован по ст. 20.29 КоАП (Производство и распространение экстремистских материалов), делится "Тайга.Инфо".

Как уточнили в пресс-службе городской мэрии, в опубликованном "ВКонтакте" ролике "негативно оценивается группа лиц по принадлежности к политической партии „Единая Россия"".

К материалам дела приложили скриншоты с личной станицы Лакеева в соцсети, а также справку сотрудника полиции. При этом, примечательно, но в документах нигде не отображено, в чем конкретно выражалась "негативная оценка" представителей ЕР.

Между тем, барнаулец вину признал, видео из "ВКонтакте" удалено.