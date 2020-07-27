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15:50

Смольный запретил 24 маршруткам возобновлять рейсы до начала августа

фото ЗакС политика Смольный запретил 24 маршруткам возобновлять рейсы до начала августа

Петербургский комитет по транспорту пролонгировал запрет на деятельность 24 коммерческих маршрутов до 9 августа: обозначенное распоряжение опубликовано на сайте Смольного.

Отмечается, что на данный момент дальнейшая судьба данных направлений не известна, поскольку в рамках грядущей транспортной реформы они могут быть упразднены, в том числе - из-за низкой загруженности.

Ранее говорилось о 25 маршрутках, которым воспрещалось выходить на регулярные рейсы ввиду установленных COVID-ограничений. Речь шла, в частности, о транспорте, курсирующем между метро "Улица Дыбенко", "Проспект Просвещения" и "Ломоносовская" и торговыми комплексами "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-Дыбенко".

На привычные запрещалось выходить и таким популярным у петербуржцев маршруткам, как К-7, идущей от Садовой улицы до набережной реки Фонтанки, и К-8, связывающей площадь Александра Невского и ЖК "Ласточкино гнездо".

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