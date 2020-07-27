Директора ФБК Жданова снова оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье об иноагентах

Симоновский суд Москвы снова оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 100 тысяч рублей за нарушение порядка работы иноагента, передает "МБХ медиа".

Протокол по ч. 2 ст. 19.34 КоАП был составлен из-за отсутствия маркировки иноагента на YouTube-канале "Навальный Live". Сам Жданов заявил, что канал не имеет никакого юридического отношения к ФБК, как и подавляющее число сотрудников "Навальный Live", так что привлечение к ответственности за это он считает абсурдным.

Также Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей в начале июля.

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов в октябре, после того как нашел несколько денежных переводов из США и Испании на более чем 140 тысяч рублей. Выяснилось, что 50 долларов из США отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов.

Вторым "иностранным спонсором" оказался испанец по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени счета уже были почти месяц как заблокированы по делу об отмывании денег. Журналисты нашли Роберто Монду и поговорили с ним, однако перевод 138 тысяч рублей российской компании он объяснить не смог.