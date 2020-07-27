Беглов гарантировал выплаты соцработникам, трудившимся в период пандемии COVID-19

Петербургский градоначальник Александр Беглов гарантировал, что все работавшие в период пандемии COVID-19 сотрудники социальных служб, а это - свыше 4,6 тысяч человек, - получат по 10 тысяч рублей за каждый месяц труда в период с 1 апреля по 30 июня, оповещает пресс-служба Смольного.

На обозначенные цели в резервном фонде города предусмотрено 140 млн рублей. По информации Беглова во время сложной эпидемиологической обстановки, сохранявшейся последние несколько месяцев, социальными услугами на дому воспользовались не менее 38 тысяч петербуржцев.

"Специалисты помогали пожилым людям и инвалидам, консультировали петербуржцев по телефону, оказывали психологическую помощь, разносили продуктовые наборы. За 4 месяца доставлено 72 тысячи продуктовых наборов и товаров первой необходимости. Мы должны поддержать наших социальных работников", - уверен губернатор.

На сегодняшний день дополнительные выплаты получили уже более 2 тысяч работников социальной сферы, резюмировал Беглов.

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