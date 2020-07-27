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17:50

В Петербурге насчитали свыше тысячи недостроев: Беглов пообещал взяться за проблему

фото ЗакС политика В Петербурге насчитали свыше тысячи недостроев: Беглов пообещал взяться за проблему

По состоянию на конец 2019 года в городе на Неве был зафиксирован 1171 недострой, отчитались в Смольном, приведя соответствующие данные комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Это, в том числе, - жилые дома, промышленные и социальные объекты. По предварительным расчетам, объем инвестирования, который будет выделен из бюджета Петербурга на завершение работ, составит не менее 197 млрд рублей

Городской глава Александр Беглов наказал членам правительства усилить контроль за недостроями.

"Президент России поставил задачу перед всеми регионами добиться снижения объёма незавершённого строительства", - сообщил он.

На сегодняшний день, добавил градоначальник, ситуация не критическая, однако "меры необходимо принимать уже сейчас".

Не так давно, напомним, на фасаде недостроенного корпуса жилого комплекса "Десяткино 2.0" в Мурино появилась надпись "SOS! Путин В.В. Помоги! Дострой Десяткино 2.0", занявшая 6 этажей. Таким образом обманутые дольщики попробовали обратить внимание президента на свою многолетнюю проблему. Впрочем, через некоторое время обращение было закрашено.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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