Под Калининградом сносят первую в России ветроэлектростанцию

Сегодня, 27 июля, под Калининградом начался второй этап демонтажа первой в России ветроэлектроустановки, подведомственной Зеленоградской ветряной электростанции (ВЭС), которая располагается в поселке Куликово.

Вплоть до конца последнего месяца лета "Россети Янтарь Калининградская генерирующая компания" разберёт 13 ветрогенераторов, которые в дальнейшем будут отправлены на переработку. К сносу первых шест ветроэлектроустановок приступили год назад. Демонтаж подобных конструкций осуществляется впервые в истории современной России.

Зеленоградскую ВЭС возвели 18 лет назад. На сегодняшний день она полностью исчерпала свои ресурсы и уже на протяжении двух лет выведена из эксплуатации.

Новая ветроэлектростанция открылась не так давно в посёлке Ушаково под Гурьевском.