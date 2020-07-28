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12:58

Москвичи подали в суд на Путина из-за карантинных выплат детям

фото ЗакС политика Москвичи подали в суд на Путина из-за карантинных выплат детям

Штаб московского политика, муниципального депутата Юлии Галяминой подал коллективное исковое заявление в суд, ответчиком в котором фигурирует глава государства Владимир Путин. Претензии истцов касаются введенных в связи с пандемией коронавируса разовых единовременных выплат семьям, воспитывающих детей до 16 лет. По мнению Галяминой, возраст был занижен несправедливо и выплаты должны были полагаться всем несовершеннолетним. Женщина рассчитывает в случае отклонения иска Верховным судом искать справедливости в вышестоящих инстанциях.

"Дети после 16 должны готовиться к ЕГЭ и поступлению в университет, а не думать, что же им есть", - прокомментировала свою инициативу политик в собственном Facebook.

Исковое обращение подписали несколько десятков столичных родителей.

Напомним, что выплаты детям до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на одного человека государство по решению Путина произвело в июне и в июле.

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